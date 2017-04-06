Причина взрывов на складе в Балаклее - беспилотник- 06.04.2017 09:39
По сообщениям следственных органов, на складах боеприпасов в Балаклее пожар и последующие взрывы произошли по причине использования беспилотного летательного аппарате. Соответствующая инфомрация присутствует в постановлении районного суда Харькова. Взрывы стали результатом диверсионных действий.
Следователи Службы безопасности Украины подали ходатайство в суд об аресте двух принадлежэащих воинской части блоков. Это необходимо для исследования материалов с камер видеонаблюдения, а также данных о пропускном режиме на объекте.
В самой Балаклее был сужен радиус территории, которая считается опасной - с 10 до 1 километра.
От взрывоопасных предметов уже был очищен город, а также девять близлежащих населенных пунктов, которые попали в зону ЧП. В Балаклее элеткроснабжение уже восстановили, в то время как работы над газоснабжением еще продолжаются.
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