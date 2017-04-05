



За час черновицкие патрульные обнаружили 30 нарушителей правил парковки - 05.04.2017 16:59

В Черновцах продолжаются внеплановые отработки патрульной полиции, направленные на снижение уровня аварийности на дорогах, а также на улучшение безопасности дорожного движения.

Как стало известно, в среду, 5 апреля, патрули совместно с общественными активистами и журналистами провели общее патрулирование. В частности, проверка касалась также нарушению правил остановки и стоянки автомобилей.

Всего за час работы в Черновцах было обнаружено 30 автомобилей, которые нарушили правила парковки. На всех этих транспортных средствах, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения, были оставлены листовки-предупреждения.

В тексте листовок указано, какой из пунктов Правил дорожного движения был нарушен водителем. Также сообщается, что в случае повторного правонарушения водителя данного транспортного средства привлекут к административной ответственности.

Помимо нарушений правил парковки, патрульные также установили 10 случаев нарушения требований дорожных знаков, и в соответствии со статьей 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях были вынесены соответствующие постановления.

Платиновая Буковина, Черновцы

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