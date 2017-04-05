За интернет-агрессию в Германии будут штрафовать

- 05.04.2017 16:37
За интернет-агрессию в Германии будут штрафовать

Правительство Германии приняло решение штрафовать социальные сети, если те откажутся удалить после поступления жалобы посты с языком ненависти. Размер штрафа составит 50 миллионов долларов.

Соответствующий законопроект будет направлен в парламент. Если Бундестаг его поддержит, то после предупреждения социальным сетям будет даваться 24 часа для удаления нрушающих закон постов. На удаление менее однозначных постов соцсетям будет предоставляться семь дней. Данный законопреокт также касается распространения в сети информации, связанной с терроризмом и детской порнографией.

В рамках выполнения таких действий социальные сети обязаны уведомить пожаловавшегося пользователя о своих действиях.

Стоит отметить, что один из самых жестких в мире законов о языке ненависти действует именно в Германии. Закон касается подстрекания к совершению преступлений, клеветы, угроз насильственных действий, а также разжигания ненависти к национальным меньшинствам.

Платиновая Буковина

Ключові слова: язык агрессии в интернете, германия язык ненависти, агрессия в социальных сетях

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