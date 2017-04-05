



Кот помогает выздоравливать пациентам ветклиники - 05.04.2017 15:16

В Денвере в Норфилдской ветеринарной клинике некоторое время работал необычный медбрат - кот по кличке Рон.

В ветеринарную лечебницу Рон попал с улицы - работники клиники подобрали его еще пугливым котенком, который постоянно пытался спрятаться. Вскоре Рон подрос и осмелел, а также начал уделять внимание другим животным, которые находились в клинике на лечении.

Сотрудникам леченицы со стороны казалось, что кот будто бы успокаивает других животных, подбадривает и утверждает своим мурлыканьем, что переживать не о чем. Довольно часто Рон приходит в животным-пациентам, которые находятся под наркозом, и согревает их теплом своего тела. Конечно же, это возможно только в тех случаях, когда стерильность процедуры не является обязательным условием. Кот не разделяет животных и охотно помогает даже пациентам-собакам.

В Норфилдской ветклинике Рон прожил три месяца. Все это время кот совершал настоящие обходы, навещал пациентов и по-своему ухаживал за ними. Недавно у Рона появилась новая семья, и кот-медбрат переселился в настоящий дом, где он, возможно, продолжит лечить домочадцев.

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