Кот помогает выздоравливать пациентам ветклиники- 05.04.2017 15:16
В Денвере в Норфилдской ветеринарной клинике некоторое время работал необычный медбрат - кот по кличке Рон.
В ветеринарную лечебницу Рон попал с улицы - работники клиники подобрали его еще пугливым котенком, который постоянно пытался спрятаться. Вскоре Рон подрос и осмелел, а также начал уделять внимание другим животным, которые находились в клинике на лечении.
Сотрудникам леченицы со стороны казалось, что кот будто бы успокаивает других животных, подбадривает и утверждает своим мурлыканьем, что переживать не о чем. Довольно часто Рон приходит в животным-пациентам, которые находятся под наркозом, и согревает их теплом своего тела. Конечно же, это возможно только в тех случаях, когда стерильность процедуры не является обязательным условием. Кот не разделяет животных и охотно помогает даже пациентам-собакам.
В Норфилдской ветклинике Рон прожил три месяца. Все это время кот совершал настоящие обходы, навещал пациентов и по-своему ухаживал за ними. Недавно у Рона появилась новая семья, и кот-медбрат переселился в настоящий дом, где он, возможно, продолжит лечить домочадцев.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 05.04.2017 16:59
- 05.04.2017 16:37
- 05.04.2017 15:51
- 05.04.2017 15:31
- 05.04.2017 14:56
- 05.04.2017 14:33
- 05.04.2017 14:13
- 05.04.2017 13:48
- 05.04.2017 13:17
- 05.04.2017 12:42