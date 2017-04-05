Геращенко: боевики на Донбассе удерживают 121 пленного- 05.04.2017 14:56
На территориях Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем оккупантов, в настоящее время числится 121 незаконно удерживаемый человек.
С таким заявлением выступила Ирина Геращенко, представитель гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу от Украины, также первый вице-председатель Верховной Рады.
Отметим, что Геращенко выступила на ІХ заседании Общественного совета по вопросам сотрудничества с религиозными организациями при Министерстве иностранных дел. В рамках данного заседания участники поднимали вопросы деятельности Трехсторонней контактной группы в Минске. Геращенко отметила, что в вопросах освобождения пленных с оккупированных боевиками территорий Донбасса сохраняется масса трудностей.
На настоящий момент известно, что в плену террористов на сегодняшний день остается 121 человек.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 05.04.2017 16:59
- 05.04.2017 16:37
- 05.04.2017 15:51
- 05.04.2017 15:31
- 05.04.2017 15:16
- 05.04.2017 14:33
- 05.04.2017 14:13
- 05.04.2017 13:48
- 05.04.2017 13:17
- 05.04.2017 12:42