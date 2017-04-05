



Геращенко: боевики на Донбассе удерживают 121 пленного - 05.04.2017 14:56

На территориях Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем оккупантов, в настоящее время числится 121 незаконно удерживаемый человек.

С таким заявлением выступила Ирина Геращенко, представитель гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу от Украины, также первый вице-председатель Верховной Рады.

Отметим, что Геращенко выступила на ІХ заседании Общественного совета по вопросам сотрудничества с религиозными организациями при Министерстве иностранных дел. В рамках данного заседания участники поднимали вопросы деятельности Трехсторонней контактной группы в Минске. Геращенко отметила, что в вопросах освобождения пленных с оккупированных боевиками территорий Донбасса сохраняется масса трудностей.

На настоящий момент известно, что в плену террористов на сегодняшний день остается 121 человек.

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