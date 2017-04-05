Отдых в Одессе: пляж vs культурная программа

- 05.04.2017 12:42
Отдых в Одессе: пляж vs культурная программа

Одесса заслуженно стала популярнейшим местом для летнего отдыха в Украине. Девушки начинают готовиться к поездке с начала весны: подтягивают фигуру, подбирают гардероб, чтобы достойно блеснуть на пляже и в светских заведениях. А мужчинам будет полезно заранее узнать, куда сводить избранницу, чтобы от посещения города остались самые приятные воспоминания. Убедитесь на собственном опыте, каким разнообразным бывает отдых в Одессе: тут туриста умеют баловать и между интересными предложениями придется выбирать.

Знаменитые одесские пляжи

  • Отдых в Одессе- "Ланжерон" — это пляж с достопочтенным возрастом, место историческое. Именно здесь в первой половине XIX столетия построили дачу одноименному генерал-губернатору. Бесплатный вход, набор платных услуг (раздевалка, пляжный зонт, шезлонги, посещение туалета, душевая), довольно большое скопление отдыхающих. Если надоело нежиться в лучах солнца, на Ланжероне есть возможность сходить в дельфинарии или на водные аттракционы.
  • - "Отрада" являет собой стандартный пляж с пластиковыми шезлонгами. Но есть в нем очаровательная особенность: на него можно попасть не только пешком или на трамвае, но также на электромобиле по Тропе Здоровья или, что еще оригинальнее, в кабинке канатной дороги прямо из Французского бульвара! Из развлечений на "Отраде" можно попробовать катание на водном мотоцикле, прогулку на яхте.
  • - BONO BEACH CLUB — хороший выбор для любителей комфорта. Отдыхать можно у бассейна, на песке, в бунгало. Аренда шезлонга обойдется дешевле в будние дни.
  • "Итака" — это еще одно культовое место с молодежной аудиторией. На нем, кроме привычных шезлонгов и бунгало, можно заказать диван для компании из четырех человек: потрясающий вид на море обеспечен.
  • - Пляжный комплекс "Ибица" в Одессе радостно приветствует гостей и днем и ночью. Вечером гостей города ожидают незабываемые вечеринки. Днем можно расслаблено позагорать у бассейна, насладиться коктейлями в баре. На выбор предоставляются платные шезлонги, диваны, шатры.
  • - Три последних развлекательных комплекса в списке находятся на территории огромного одесского пляжа Аркадия.

Прогулки по Одессе

Кроме пляжей, Одесса-мама предлагает массу развлечений, как спокойного, так и более активного характера. Прогуляйтесь по Дерибасовской, посетите знаменитую Потемкинскую лестницу, насладитесь архитектурой старинного южного города и не забудьте запечатлеть на фото уникальные одесские памятники.

Одесский оперный театр

Кроме того, побалуйте себя культурной программой: Оперный театр, Одесская филармония, Одесская киностудия однозначно достойны вашего внимания.

Для веселого времяпровождения рекомендуем Дельфинарий "Немо", Одесский Цирк и Зоопарк, поход на крытый каток "Умка". И, конечно же, посетите колоритный рынок "Привоз" и побалуйте себя посещением известных Одесских ресторанчиков и кафе, которыми густо усыпаны улицы этого замечательного  города.

Хочется отметить, что туристическая инфраструктура в Одессе развита настолько, что сюда хочется ехать в любое время года. Не сдерживайте себя и отправляйтесь за новыми эмоциями в столицу юмора.

 

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