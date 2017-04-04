Буковина - в конце рейтинга по загрязнению воздуха

- 05.04.2017 11:08
Буковина - в конце рейтинга по загрязнению воздуха

Согласно данным Государственной службы статистики, в течение 2016 года меньше всего выбросов в атмосферу, загрязняющих окружающую среду, было зафиксировано в Черновицкой области.

В целом, загрязняющих выбросов в 2016 году было зафиксировано более чем 3 миллиона тонн. Больше всего в атмосферу попадает таких загрязнителей, как метан, диоксид серы и оксид углерода.

50% от общей суммы выбросов в атмосферу обеспечивает сфера по поставке электроэнергии, пара, газа и кондиционирования воздуха. И это наибольший показатель по загрязнению атмосферы. Перерабатывающая промышленность занимает второе место, объемы выбровос в атмосферу от которой составляют третью часть от общего количества. На третьем месте - добывающая промышленность и разработка карьеров.

В Донецкой области по данным прошлого года зафиксировано наибольшее количество выбросов, а именно - 981,4 тысяч тонн. 833 тысячи тонн выбросов зафиксировано в Днепропетровской области, 196,7 тысяч тонн - в Ивано-Франковской области. Наименьшее количество выбросов было зафиксировано в Закарпатской и Волынской областях - 4,9 и 4,7 тысяч тонн соответствнено, а также на Буковине - всего 3 тысячи тонн выбросов.

Платиновая Буковина

Ключові слова: выбросы в атмосферу, загрязнение воздуха Черновцы, экология Буковина

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