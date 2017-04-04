



Депутаты проголосовали за усиление ответственности для живодеров - 05.04.2017 10:50

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект, согласно которому за жесткое обращение с животными предусматривается административная и уголовная ответственность.

243 нардепа отдали свои голоса в поддержку законопроекта №5119-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся введения гуманного отношения к животным". Законопроектом предполагается внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, а также в кодекс об административных правонарушениях.

Стоит отметить, что предполагается внесение изменений в статью 299 УК "Жестокое обращение с животными", согласно которому за издевательства над животными следует наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев либо ограничения свободы до 3 лет. Аналогичные действия, которые совершаются в присутствии малолетних детей, будут караться ограничением либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

В соответствии с законопроектом, предлагается также внести норму в Уголовный кодекс Украины, по которому связанные с жестоким отношением к животным действия, которые совершались группой лиц с особой жестокостью, исходом чего стала гибель либо животное было покалечено, будут караться лишением свободы на 5-8 лет.

Стоит отметить, что современное украинское законодательство не позволяет привлекать живодеров к уголовной ответственности, либо то сделать получается довольно сложно.

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