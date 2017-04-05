



Под Донецком продолжаются бои 5 04 2017 - 05.04.2017 10:40

Жители Донецка в социальных сетях накануне, а также ночью публиковали сообщения о боевых действиях в регионе.

По словам спикера антитеррористической операции Ярослава Чепурного, речь шла об обстрелах террористами позиций ВСУ в районе Авдеевки и Красногоровки. Боевики активно применяли на Донецком направлении крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем, минометы 82-мм калибра, а также стрелковое оружие.

В из гранатометов и пулеметов противник вел огонь по позициям в районе Песок, Марьинки, Опытного, шахты Бутовка. По Опытному также вел огонь снайпер.

Уже утром, примерно в девять часов боевики в качестве провокации открыли огонь между промышленной зоной и Ясиноватским блокопостом, предприняв попытку выдать этот обстрел за атаку сил АТО. Местные жители отмечают, что такая провокация призвана скомпрометировать силы ВСУ перед приездом наблюдателей ОБСЕ в район Донецкой фильтровальной станции.

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