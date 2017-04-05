Под Донецком продолжаются бои 5 04 2017

- 05.04.2017 10:40
Под Донецком продолжаются бои 5 04 2017

Жители Донецка в социальных сетях накануне, а также ночью публиковали сообщения о боевых действиях в регионе.

По словам спикера антитеррористической операции Ярослава Чепурного, речь шла об обстрелах террористами позиций ВСУ в районе Авдеевки и Красногоровки. Боевики активно применяли на Донецком направлении крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем, минометы 82-мм калибра, а также стрелковое оружие.

В из гранатометов и пулеметов противник вел огонь по позициям в районе Песок, Марьинки, Опытного, шахты Бутовка. По Опытному также вел огонь снайпер.

Уже утром, примерно в девять часов боевики в качестве провокации открыли огонь между промышленной зоной и Ясиноватским блокопостом, предприняв попытку выдать этот обстрел за атаку сил АТО. Местные жители отмечают, что такая провокация призвана скомпрометировать силы ВСУ перед приездом наблюдателей ОБСЕ в район Донецкой фильтровальной станции.

Платиновая Буковина

Ключові слова: новости ато 5 04 2017, Донецк обстрелы

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Буковина - в конце рейтинга по загрязнению воздуха Согласно данным Государственной службы статистики, в течение 2016 года меньше всего выбросов в атмосферу, загрязняющих
- 05.04.2017 11:08
Депутаты проголосовали за усиление ответственности для живодеров Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект, согласно которому за жесткое обращение с животными предусматривается
- 05.04.2017 10:50
Канада будет поставлять Украине вооружение Руководство Украины уже более двух лет обращалось к различным государством с просьбами о предоставлении вооружения, которое бы помогло в разрешении военного
- 05.04.2017 10:09
В Черновцах зарегистрировали первый проект городских инициатив В рамках Бюджета инициатив черновчан 2017 был зарегистрирован первый проект, который в будущем году предполагается реализовать за средства города.
- 05.04.2017 09:45
Сербия протестует против нового президента В Сербии по итогам выборов определился новый президент, которым стал действующий премьер Александр Вучич. Тысячи людей по всей стране
- 05.04.2017 09:26
Донецкие боевики передали украинской стороне 131 заключенных Для отбывания наказания на территорию Украины из оккупированных районов Донбасса боевики так называемой "ДНР" передали
- 04.04.2017 17:21
Лучшие напитки для стройной фигуры Мы знаем, что питание отражается на нашей внешности и фигуре. Однако не только еде стоит уделять внимание. Есть определенные напитки
- 04.04.2017 15:52
Черновчан приглашают на массовую уборку города 8 04 2017 Жителей Черновцов приглашают принять участие во всеукраинской акции по уборке.
- 04.04.2017 15:12
Китайский разработчик собрал себе идеальную жену Китайский инженер Чжен Цзяцзя решил самостоятельно создать себе жену, создав своего персонального робота-женщину
- 04.04.2017 15:10
Ход подготовки к Евровидению-2017 по состоянию на начало апреля Количество проданных билетов на Евровидение-2017 по состоянию на 3 апреля составило уже 26 919 билетов, и их общая
- 04.04.2017 12:40

Всі новини