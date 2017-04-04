В Черновцах зарегистрировали первый проект городских инициатив

- 05.04.2017 09:45
В Черновцах зарегистрировали первый проект городских инициатив

В рамках Бюджета инициатив черновчан 2017 был зарегистрирован первый проект, который в будущем году предполагается реализовать за средства города.

В зарегистрированном проекте предусматривается установка детских игровых комплексов, создание зоны отдыха для пожилых людей, а также проведения благоустройства путем установки тротуарной плитки. Отмечается, что новым объектом люди смогут пользоваться в любое время. Бюджет проекта составляет 278 600 гривен.

Жители Черновцов, достигшие 16-летнего возраста, уроженцы города, а также те, кто обладает недвижимостью в Черновцах, учится здесь или работает, имеет право подавать на конкурс свои проекты. На расмотрение принимаются малые и крупные проекты, стоимость которых составляет соответственно до 300 тысяч и до 1 миллиона гривен.

На сайте https://gb.city.cv.ua необходимл заполнить регистрационную форму, что позволит подать свой проект. Также проекты можно подавать через Центры предоставления административных услуг. Также необходимо, чтобы будущий проект имел поддержку. Для малого проекта необходим список с подписями 25 жителей, и для большого - 50 подписей.

Заявки принимаются до 15 мая.

Платиновая Буковина

Ключові слова: бюджет инициатив черновчан, черновцы проекты общественного бюджета

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Буковина - в конце рейтинга по загрязнению воздуха Согласно данным Государственной службы статистики, в течение 2016 года меньше всего выбросов в атмосферу, загрязняющих
- 05.04.2017 11:08
Депутаты проголосовали за усиление ответственности для живодеров Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект, согласно которому за жесткое обращение с животными предусматривается
- 05.04.2017 10:50
Под Донецком продолжаются бои 5 04 2017 Жители Донецка в социальных сетях накануне, а также ночью публиковали сообщения о боевых действиях в регионе.
- 05.04.2017 10:40
Канада будет поставлять Украине вооружение Руководство Украины уже более двух лет обращалось к различным государством с просьбами о предоставлении вооружения, которое бы помогло в разрешении военного
- 05.04.2017 10:09
Сербия протестует против нового президента В Сербии по итогам выборов определился новый президент, которым стал действующий премьер Александр Вучич. Тысячи людей по всей стране
- 05.04.2017 09:26
Донецкие боевики передали украинской стороне 131 заключенных Для отбывания наказания на территорию Украины из оккупированных районов Донбасса боевики так называемой "ДНР" передали
- 04.04.2017 17:21
Лучшие напитки для стройной фигуры Мы знаем, что питание отражается на нашей внешности и фигуре. Однако не только еде стоит уделять внимание. Есть определенные напитки
- 04.04.2017 15:52
Черновчан приглашают на массовую уборку города 8 04 2017 Жителей Черновцов приглашают принять участие во всеукраинской акции по уборке.
- 04.04.2017 15:12
Китайский разработчик собрал себе идеальную жену Китайский инженер Чжен Цзяцзя решил самостоятельно создать себе жену, создав своего персонального робота-женщину
- 04.04.2017 15:10
Ход подготовки к Евровидению-2017 по состоянию на начало апреля Количество проданных билетов на Евровидение-2017 по состоянию на 3 апреля составило уже 26 919 билетов, и их общая
- 04.04.2017 12:40

Всі новини