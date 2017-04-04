



В Черновцах зарегистрировали первый проект городских инициатив - 05.04.2017 09:45

В рамках Бюджета инициатив черновчан 2017 был зарегистрирован первый проект, который в будущем году предполагается реализовать за средства города.

В зарегистрированном проекте предусматривается установка детских игровых комплексов, создание зоны отдыха для пожилых людей, а также проведения благоустройства путем установки тротуарной плитки. Отмечается, что новым объектом люди смогут пользоваться в любое время. Бюджет проекта составляет 278 600 гривен.

Жители Черновцов, достигшие 16-летнего возраста, уроженцы города, а также те, кто обладает недвижимостью в Черновцах, учится здесь или работает, имеет право подавать на конкурс свои проекты. На расмотрение принимаются малые и крупные проекты, стоимость которых составляет соответственно до 300 тысяч и до 1 миллиона гривен.

На сайте https://gb.city.cv.ua необходимл заполнить регистрационную форму, что позволит подать свой проект. Также проекты можно подавать через Центры предоставления административных услуг. Также необходимо, чтобы будущий проект имел поддержку. Для малого проекта необходим список с подписями 25 жителей, и для большого - 50 подписей.

Заявки принимаются до 15 мая.

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