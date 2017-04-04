



Сербия протестует против нового президента - 05.04.2017 09:26

В Сербии по итогам выборов определился новый президент, которым стал действующий премьер Александр Вучич. Тысячи людей по всей стране, недовольные новоизбранным президентом, приняли участие в протестах, которые имели место во вторник, 4 апреля. Протестующие прошли маршем, во главе с несколькими барабанщиками, по центру Белграда.

Преимущественно в акциях протеста принимали участие молодые люди. Они заявляли, что Вучич выиграл на выборах хитростью. Помимо выкрикивания лозунгов, активисты несли в руках плакаты и свистели в свистки.



Сербские СМИ также отмечают, что кроме столицы, демонстрации по поводу недовольства избранием нового президента прошли также в двух городах - Новом Саде и Нише. На настоящий момент неизвестно, был ли собран массовый протест какой-либо организацией. По словам участников акций протеста, они организовались самостоятельно, через Facebook, и лидера у них нет.

Отметим, президентские выборы в Сербии прошли 2 апреля, в прошлое воскресенье. По итогам первого тура победу одержал Александр Вучич, который набрал 55% голосов. Уже в конце мая он официально приступит к обязанностям президента. По словам Вучича, кто угодно может быть недовольным результатами выборов. Самого Вучича рассматривают как приверженце авторитаризма, но в то же время он склонен к ЕС. Примечательно, что у президента Сербии, как правило, обязанности сводятся к представительским задачам. Предполагается, что Вучич назначит во главе правительства единомышленника, благодаря чему он сможет укрепиться на президентском посту.

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