



Донецкие боевики передали украинской стороне 131 заключенных - 04.04.2017 17:21

Для отбывания наказания на территорию Украины из оккупированных районов Донбасса боевики так называемой "ДНР" передали 131 осужденного. Отмечается, что заключенные сами выразили такое желание. При сотруничестве же с террористами из "ЛНР" работа тормозится.

Такими цифрами делится Денис Чернышов, заместитель министра юстиции Украины.

Чернышов отмечает, что в "ДНР" по вопросам осужденных удается сотрудничать более успешно, нежели с луганскими боевиками.

На настоящий момент ни одни переговоры с представителями "ЛНР" о передаче заключенных ни к чему не привели. Из осужденных в украинских тюрьмах на территориях, подконтрольных луганским боевикам, не передали ни одного, кто изъявил желание отбывать наказание на территории, подконтрольной украинским властям.

Отметим, что Валерия Лутковская, Уполномоченный ВР по правам человека, в ноябре 2016 года озвучила заявление, что из пребывающих на оккупированных территориях заключенных 400 человек изъявили желание отбывать наказание на свободных от оккупации территориях.

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