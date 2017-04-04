Донецкие боевики передали украинской стороне 131 заключенных

- 04.04.2017 17:21
Донецкие боевики передали украинской стороне 131 заключенных

Для отбывания наказания на территорию Украины из оккупированных районов Донбасса боевики так называемой "ДНР" передали 131 осужденного. Отмечается, что заключенные сами выразили такое желание. При сотруничестве же с террористами из "ЛНР" работа тормозится.

Такими цифрами делится Денис Чернышов, заместитель министра юстиции Украины.

Чернышов отмечает, что в "ДНР" по вопросам осужденных удается сотрудничать более успешно, нежели с луганскими боевиками.

На настоящий момент ни одни переговоры с представителями "ЛНР" о передаче заключенных ни к чему не привели. Из осужденных в украинских тюрьмах на территориях, подконтрольных луганским боевикам, не передали ни одного, кто изъявил желание отбывать наказание на территории, подконтрольной украинским властям.

Отметим, что Валерия Лутковская, Уполномоченный ВР по правам человека, в ноябре 2016 года озвучила заявление, что из пребывающих на оккупированных территориях заключенных 400 человек изъявили желание отбывать наказание на свободных от оккупации территориях.

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Ключові слова: передача заключенных с оккупированных территорий Донбасса, ДНР заключенные

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