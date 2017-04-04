



Лучшие напитки для стройной фигуры - 04.04.2017 15:52

Мы знаем, что питание отражается на нашей внешности и фигуре. Однако не только еде стоит уделять внимание. Есть определенные напитки, которые позволят добиться успехов на пути к достижению фигуры мечты.

Зеленый чай для стройности очнеь полезен, и этот напиток имеет массу плюсов. В зеленом чае присутствует фтор, который жизненно необходим для зубов и костей. Употребление напитка, в состав которого входит фтор, на начальных стадиях позволяет предупредить остеопороз. Также фтор защищает зубы различных проблем. В зеленом чае также содержатся антиоксиданты, способствующие выведению из организма токсинов, улучшают тонус мышц, улучшают метаболизи и циркуляцию в тканях жидкости. Если пить зеленый чай без подсластителей, то можно наслаждаться абсолютно некалорийным продуктом.

Чай из мяты - отличный освежающий напиток с приятным вкусом. Мята позволяет мягко снимать спазмы, потому мятный час очень полезен для нормализации работы пищеварительной системы. Крое того, этот напиток позволяет снять напряженность мышц. Под воздействием мятного чая из организма выводятся шлаки, которые способствуют возникновению лишнего веса, а также целлюлита.

Полезным источником кальция является молоко. Этот напиток полезен для похудения, поскольку содержащиеся в нем вещества позволяют расщеплять жиры.

От различного рода воспалений по-настоящему бесценным напитком может стать клюквенный сок. Этот напиток способен нейтрализовывать различные воспалительные процессы организма. Сок из клюквы также укркепляет соосуды, а также способствует расщеплению жиров, которые содержатся в клетках.

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