



Черновчан приглашают на массовую уборку города 8 04 2017 - 04.04.2017 15:12

Жителей Черновцов приглашают принять участие во всеукраинской акции по уборке.

Так, массовую уборку в Черновцах запланировали на 8 апреля, и приглашают присоединиться всех желающих.

Представители Черновицкого горсовета отмечают, что 8 апреля учреждается ежегодная всеукраинская акция "За чисте довкілля", призванная привести город в надлежащее санитарное состояние, а также обеспечение санитарно-экологического благополучия его жителей.

К мероприятиям по уборке города предлагают приобщиться не только простых черновчан, но и представителей учебных заведений, общественных организаций, ОСМД, учреждений, предприятий любой форм собственности и т.д.

Платиновая Буковина, Черновцы

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