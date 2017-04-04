



Китайский разработчик собрал себе идеальную жену - 04.04.2017 15:10

Китайский инженер Чжен Цзяцзя решил самостоятельно создать себе жену, создав своего персонального робота-женщину.

31-летний мужчина работает в в области искусственного интеллекта, и над созданием своей идеальной женщины он работает с прошлого года. Итогом его работы стала кукла по имени Иньин, которая и стала его "второй половинкой". Чжен даже сыграл свадьбу с женщиной-роботом в кругу ближайших родственников и друзей.

Китаец выбрал для своей робо-невесты традиционный свадебный наряд - черный костюм и красную косынку. После свадебного торжества и связанной с этим суеты инженер намерен доработать "избранницу", чтобы она смогла ходить, а также выполнять некоторую работу по дому.

Женщина-робот умеет распознавать текст и изображения. У изобретателя получилась не особенно разговорчивая супруга, так как она умеет воспроизводить всего несколько слов.

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