



Ход подготовки к Евровидению-2017 по состоянию на начало апреля - 04.04.2017 12:40

Количество проданных билетов на Евровидение-2017 по состоянию на 3 апреля составило уже 26 919 билетов, и их общая стоимость составила 36 миллионов гривен.

Заместитель главы Государственного комитета телевидения и радиовещания Николай Белоус заявил в ходе недавнего заседания, что от желающих принять участие в подготовке конкурса Евровидение в качестве волонтеров было принято 12 тысяч заявок. Желающие обращались из 38 стран. Предварительное собеседование прошлои уже 4500 претендентов в волонтеры, из которых отобрали 900 человек. Все они будут оаботать на всех площадках конкурса как во время подготовки конкурса, так и во время его проведения.

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Напомним, 1 мая состоится церемония открытия Евроклуба. Евогородок откроется уже 4 мая, и 7 мая откроется красная дорожка Евровидения-2017. Пресс-центр конкурса заработает еще раньше - с 29 апреля. Так, еврогородок будет работать с 4 по 14 мая, а Евроклуб - с 1 по 14 мая.

Согласно календарному плану, подготовка к проведению Евровидения в Украине осуществляется с небольшим отставанием - на 6-8 часов.

Напомним, что Украина в нынешнем году принимает международный песенный конкурс Евровидение. Полуфиналы намечены на 9 и 11 мая, а финальное шоу состоится 13 мая.

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