Ход подготовки к Евровидению-2017 по состоянию на начало апреля

- 04.04.2017 12:40
Ход подготовки к Евровидению-2017 по состоянию на начало апреля

Количество проданных билетов на Евровидение-2017 по состоянию на 3 апреля составило уже 26 919 билетов, и их общая стоимость составила 36 миллионов гривен.

Заместитель главы Государственного комитета телевидения и радиовещания Николай Белоус заявил в ходе недавнего заседания, что от желающих принять участие в подготовке конкурса Евровидение в качестве волонтеров было принято 12 тысяч заявок. Желающие обращались из 38 стран. Предварительное собеседование прошлои уже 4500 претендентов в волонтеры, из которых отобрали 900 человек. Все они будут оаботать на всех площадках конкурса как во время подготовки конкурса, так и во время его проведения.

Больше новостей по теме читайте в спецрубрике Євробачення-2017

Напомним, 1 мая состоится церемония открытия Евроклуба. Евогородок откроется уже 4 мая, и 7 мая откроется красная дорожка Евровидения-2017. Пресс-центр конкурса заработает еще раньше - с 29 апреля. Так, еврогородок будет работать с 4 по 14 мая, а Евроклуб - с 1 по 14 мая.

Согласно календарному плану, подготовка к проведению Евровидения в Украине осуществляется с небольшим отставанием - на 6-8 часов.

Напомним, что Украина в нынешнем году принимает международный песенный конкурс Евровидение. Полуфиналы намечены на 9 и 11 мая, а финальное шоу состоится 13 мая.

Платиновая Буковина

Ключові слова: Евовидение подготовка, Украина Евровидение 2017

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Лучшие напитки для стройной фигуры Мы знаем, что питание отражается на нашей внешности и фигуре. Однако не только еде стоит уделять внимание. Есть определенные напитки
- 04.04.2017 15:52
Черновчан приглашают на массовую уборку города 8 04 2017 Жителей Черновцов приглашают принять участие во всеукраинской акции по уборке.
- 04.04.2017 15:12
Китайский разработчик собрал себе идеальную жену Китайский инженер Чжен Цзяцзя решил самостоятельно создать себе жену, создав своего персонального робота-женщину
- 04.04.2017 15:10
На зданиях в Черновцах установят охранные доски В историческом центре Черновцов на зданиях появятся специальные охранные доски.
- 04.04.2017 12:21
Украина готовится к масштабной пограничной спецоперации Государственная пограничная служба начинает с 4 апреля года спецоперацию "Кордон-2017", которая продлится до 30 ноября текущего года.
- 04.04.2017 11:59
Вербное воскресенье 2017 - правила и традиции Вербное воскресенье в нынешнем году отмечается уже на этой неделе - 9 апреля. Как и праздник Пасхи, этот праздник переходящий, но всегда ровно за неделю
- 04.04.2017 11:23
ЕЦБ ввел в обращение новую банкноту 50 евро С 4 апреля в обороте появилась новая купюра номиналом 50 евро, выпущенная Европейским центральным банком
- 04.04.2017 11:21
Дело Януковича еще не дошло до Оболонского суда В Оболонский суд Киева дело экс-президента Украины Виктора Януковича после ряда технических моментов так и не попало.
- 04.04.2017 10:59
Четыре объекта Солнечной системы могут стать планетами Четыре небесных тела, которые входят в Солнечную систему, могут в будущем получить статус планеты, отмечают ученые
- 04.04.2017 10:37
Теракт в метро Санкт-Петербурга 3 04 2017 В Санкт-Петербурге в понедельник, 3 апреля, произошел террористический акт. В метро случился взрыв, который спровоцировал
- 04.04.2017 09:53

Всі новини