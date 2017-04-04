



Украина готовится к масштабной пограничной спецоперации - 04.04.2017 11:59

Государственная пограничная служба начинает с 4 апреля года спецоперацию "Кордон-2017", которая продлится до 30 ноября текущего года.

В спецоперации будут участвовать подразделения ДПС, а также территориальные подразделения взаимодействующих структур, ресурсы пограничных ведомств соседних государств, радиотезхнические части Воздушных сил ВСУ, а также международные организации, в особенности INTERPOL, EUROPOL, миссия ЕС EUBAM, европейское агентство FRONTEX, офицеры связи дипломатических учреждених других государств и атташе по правоохранительным вопросам.

Спецоперация подразумевает охват 15 пограничных областей Украины (кроме территории АТО), и Киев. Целью проведения данной операции является снижение противоправной деятельности в областях, районах и на государственной границе.

В рамках спецоперации Кордон-2017 в приграничных районах и на линии границы будет проводиться мониторинг по воздуху, предусматривается использование пограничной авиации, беспилотников, проверка поездов, пересекающих границу, летательных аппаратов, а также мест скопления грузов и контрабандных товаров.

Также совместно с коллегами из соседних стран будет осуществляться патрулирование речных и морских участков.

Аналогичную спецоперацию на границе проводили в прошлом году, что позволило обнаружить 1700 нарушителей государственной границы, более 320 незаконных мигрантов, а также порядка 4 тысяч нарушителей пограничного режима.

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