



Вербное воскресенье 2017 - правила и традиции - 04.04.2017 11:23

Вербное воскресенье в нынешнем году отмечается уже на этой неделе - 9 апреля. Как и праздник Пасхи, этот праздник переходящий, но всегда ровно за неделю до праздника Воскресения Христового.

Верное воскресенье знаменует вхождение Христа в Иерусалим. Иисус веъал в Иерусалим в это день на осле, и в городе уже задолго до его приезда знали об этом, так как люди были наслышаны о добрых деяниях и исцеляющих силах Христа. Люди встречали Мессию с радостью, пели в Его честь песни и устилали пальмовыми ветвями путь. Верба, в честь которой назван праздник, является олицетворением пальмовых ветвей, поскольку, само собой, у нас пальмы не растут.

Вечером в субботу перед Вербным воскресеньем у православных принято отправляться в церковь на ночную службу, имея при себе веточки вербы. Священник проводит службу, и после прочтения 50 псалма Евангелия он окропляет присутствующих и из вербу святой водой. В само Вербное воскресенье также ходят в церковь, для освящение ивовых и вербных веточек.

Освященными веточками вербы принято легонько бить друг друга, говоря, что это "не я бью, верба бьет", озвучивая пожелания здоровья. Считается, что легкие удары вербой помогают защититься от дурного глаза, от болезней и хворей.

Освященные в церкви веточки вербы или ивы принято хранить дома в течение всего года, до следующего Вербного воскресенья. Этот праздник приходится на период Великого поста, потому отмечать его принято тихо, без лишнего шума, в семейном кругу. День стоит проводить в молитвах, хороших делах, мыслях о жизни.

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