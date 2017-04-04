



ЕЦБ ввел в обращение новую банкноту 50 евро - 04.04.2017 11:21

С 4 апреля в обороте появилась новая купюра номиналом 50 евро, выпущенная Европейским центральным банком. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте центробанка.

Отмечается, что обновленная банкнота получила больше ступеней защиты, что делает ее максимально стойкой от фальсификации. Банкнота обзавелась дополнительным водяным знаком. Также на новых 50 евро есть голограмма, изображающая портрет персонажа древнегреческой мифологии - богини Европы.

Блестящая цифра 50 на лицевой стороне банкноты при наклоне меняет цвет - она то изумрудно-зеленая, то темно-синяя, и отражающийся свет на ней движется вниз и вверх.

Отметим, что выпуск банкнот номиналом 500 евро в прошлом году Европейский центробанк решил не продолжать. Тем не менее, уже имеющиеся в обращении банкноты продолжат оставаться полноценным и законным платежным средством, и срок их использование не ограничен.

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