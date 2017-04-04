Дело Януковича еще не дошло до Оболонского суда

- 04.04.2017 10:59
Дело Януковича еще не дошло до Оболонского суда

В Оболонский суд Киева дело экс-президента Украины Виктора Януковича после ряда технических моментов так и не попало. С таким сообщением во вторник, 4 апреля, выступила пресс-сектерать Оболонского суда Инна Свинаренко.

По ее словам, в апелляционном суде Киева накануне зачитали полный текст решения касаемо определения подсудности Киевского Оболонского суда. Сейчас дело Януковича должно быть оформлено и подшито, однако оно все еще не дошло.

На согласование всех необходимых моментов, отмечает Свинаренко, уйдет примерно неделя. Однако на настоящий момент также не было автораспределения, и не был установлен председательствующий судья.

 

Отметим, в пресс-службе генерального прокурора Украины ранее заявляли о том, что Оболонскому районному суду было поручено Апелляционным судом Киева рассматривать дело о государственной измене беглого украинского президента Виктора Януковича, который в настоящее время скрывается на территории РФ.

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