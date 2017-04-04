



Четыре объекта Солнечной системы могут стать планетами - 04.04.2017 10:37

Четыре небесных тела, которые входят в Солнечную систему, могут в будущем получить статус планеты, отмечают ученые.

Отметим, что ученые из обсерватории Сайдинг Спринг в Австралийском национальнольном университете, а также астрономы-любители из разных стран осуществляли в течение трех дней марта исследования космического пространства. В общей сложности, в космической трехдневном марафоне приняло участие более 60 тысяч человек. Собранные данные позволили классифицировать порядка 4 миллионов различных космических объектов. Особенно стоит отметить достижение одного из волонтеров - Тоби Робертса, на счету которого - анализ более чем 12 тысяч объектов.

Телеском в Сайдинг-Спринг позволит в будущем более тщательно изучить четыре из обнаруженных космических тел. Ученым стоит уточнить, идет ли речь об астероидах, либо они вполне могут быть планетами. астроном Брэд Такер, который возглавил необычный проект, отметил, что его идея позволила осуществить серьезный прорыв в науке, невзирая на результаты проверок. С поомщью полученной информации ученым удалось исключить возможность обнаружить в небе над южным полушарием Земли планету в 90% мест.

Ученые предполагают, что девятая планета Солнечной системы должна иметь массу в 10 раз больше земной, и ее орбита должна иметь период примерно 15 тысяч лет.

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