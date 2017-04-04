



Отключение воды в Черновцах 4-6 апреля - 04.04.2017 09:27

Ввиду ремонта на магистральном водопроводе до резервуаров чистой воды Попова в Черновцах в период и 4 по 6 апреля подача воды будет осуществляться по графику.

Так, 4 апреля с пониженным давлением водабудет подаваться с 11:00 до 19:00 для таких улиц, как Героев Майдана, Южно-Окружная, Энтузиастов, Ивасюка, Воробкевича, Русская, Головная, бульвара Героев Крут и проспект Независимости. По этим адресам с пониженным давлением будет подаваться вода 5-6 апреля с 10:00 до 20:00.

Полностью водоснабжение будет прекращено с 22:00 4 апреля до 7:00 5 апреля, в это же время с 5 на 6 апреля и с 6 на 7 апреля.

Водоснабжение будет отключено для улиц Достоевского, Щербанюка, Кобылянской, Котляревского, Кафедральной, Ореховской, Заставнянской, Стрыйской, Гакмана, Богомольца, Соборной площади и прилегающих к ним в следующее время: 4 апреля с 11:00 до 19:00, с 22:00 4 апреля по 7:00 5 апреля, 5 апреля с 10:00 до 20:00, с 2:00 5 апреля до 7:00 6 апреля, 6 апреля с 10:00 до 20:00, а также с 22:00 6 апреля до 7:00 7 апреля.

При необходимости для черновчан может быть организована доставка воды автоцистернами. Для подвоза воды необходимо обращаться по телефону 54-73-54.

Без ограничений будет осуществляться водоснабжение Садгорского района Черновцов, а также улиц Московской Олимпиады, Фастовской, Севастопольской, Тисменицкой, Рогатинской, Бережанской, Золочевской, Гусятинской.

Платиновая Буковина, Черновцы

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