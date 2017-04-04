Отключение воды в Черновцах 4-6 апреля

- 04.04.2017 09:27
Отключение воды в Черновцах 4-6 апреля

Ввиду ремонта на магистральном водопроводе до резервуаров чистой воды Попова в Черновцах в период и 4 по 6 апреля подача воды будет осуществляться по графику. 

Так, 4 апреля с пониженным давлением водабудет подаваться с 11:00 до 19:00 для таких улиц, как Героев Майдана, Южно-Окружная, Энтузиастов, Ивасюка, Воробкевича, Русская, Головная, бульвара Героев Крут и проспект Независимости. По этим адресам с пониженным давлением будет подаваться вода 5-6 апреля с 10:00 до 20:00.

Полностью водоснабжение будет прекращено с 22:00 4 апреля до 7:00 5 апреля, в это же время с 5 на 6 апреля и с 6 на 7 апреля.

Водоснабжение будет отключено для улиц Достоевского, Щербанюка, Кобылянской, Котляревского, Кафедральной, Ореховской, Заставнянской, Стрыйской, Гакмана, Богомольца, Соборной площади и прилегающих к ним в следующее время: 4 апреля с 11:00 до 19:00, с 22:00 4 апреля по 7:00 5 апреля, 5 апреля с 10:00 до 20:00, с 2:00 5 апреля до 7:00 6 апреля, 6 апреля с 10:00 до 20:00, а также с 22:00 6 апреля до 7:00 7 апреля.

При необходимости для черновчан может быть организована доставка воды автоцистернами. Для подвоза воды необходимо обращаться по телефону 54-73-54.

Без ограничений будет осуществляться водоснабжение Садгорского района Черновцов, а также улиц Московской Олимпиады, Фастовской, Севастопольской, Тисменицкой, Рогатинской, Бережанской, Золочевской, Гусятинской.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: отключение воды черновцы, черновцы нет воды, авария водопровод черновцы

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Лучшие напитки для стройной фигуры Мы знаем, что питание отражается на нашей внешности и фигуре. Однако не только еде стоит уделять внимание. Есть определенные напитки
- 04.04.2017 15:52
Черновчан приглашают на массовую уборку города 8 04 2017 Жителей Черновцов приглашают принять участие во всеукраинской акции по уборке.
- 04.04.2017 15:12
Китайский разработчик собрал себе идеальную жену Китайский инженер Чжен Цзяцзя решил самостоятельно создать себе жену, создав своего персонального робота-женщину
- 04.04.2017 15:10
Ход подготовки к Евровидению-2017 по состоянию на начало апреля Количество проданных билетов на Евровидение-2017 по состоянию на 3 апреля составило уже 26 919 билетов, и их общая
- 04.04.2017 12:40
На зданиях в Черновцах установят охранные доски В историческом центре Черновцов на зданиях появятся специальные охранные доски.
- 04.04.2017 12:21
Украина готовится к масштабной пограничной спецоперации Государственная пограничная служба начинает с 4 апреля года спецоперацию "Кордон-2017", которая продлится до 30 ноября текущего года.
- 04.04.2017 11:59
Вербное воскресенье 2017 - правила и традиции Вербное воскресенье в нынешнем году отмечается уже на этой неделе - 9 апреля. Как и праздник Пасхи, этот праздник переходящий, но всегда ровно за неделю
- 04.04.2017 11:23
ЕЦБ ввел в обращение новую банкноту 50 евро С 4 апреля в обороте появилась новая купюра номиналом 50 евро, выпущенная Европейским центральным банком
- 04.04.2017 11:21
Дело Януковича еще не дошло до Оболонского суда В Оболонский суд Киева дело экс-президента Украины Виктора Януковича после ряда технических моментов так и не попало.
- 04.04.2017 10:59
Четыре объекта Солнечной системы могут стать планетами Четыре небесных тела, которые входят в Солнечную систему, могут в будущем получить статус планеты, отмечают ученые
- 04.04.2017 10:37

Всі новини