3 Д моделирование памятников

- 03.04.2017 18:51
3 Д моделирование памятников

Предлагаем вам 3D моделирование памятников, разработка 3Д визуализации - создание виртуальной модели памятников для вас по вашему запросу. Обращайтесь к нам! Мы - компания производитель памятников из гранита выполним ваш заказ точно в сроки!

3D моделирование памятников позволяет создавать уникальные памятники, учитывая полностью все Ваши желания и требования, это позволяет нашим мастерам сначала создать макет будущего проекта на компьютере с помощью специальных программ, а позже воспроизвести Вашу задумку на камне. Вы можете посмотреть будущий памятник в модели со всех сторон.

Телефон для справок:

+38 (050) 270-03-25,  +38 (098) 896-81-44   Віталій

e-mail: tigranit@ukr.net

Компания «Tigranit» может визуализировать все Ваши пожелания и требования через 3D моделирование с помощью современных технологий. Мы создадим вам точную копию будущего памятника или другого гранитного изделия.

Мы создаем точные копии будущих памятников как обычной, так и нестандартных форм. Это позволяет изготовить в точности той памятник, который вы пожелали.

При заказе 3D моделирования памятника вы можете оценить будущее изделие и откорректировать его добавив или убрав дополнительные детали, изменив текстуру (цвет) гранита. А так же рассмотреть его со всех сторон под разными ракурсами. Таким образом, заказчик лишает себя беспокойства за визуальный вид будущего памятника.

Для заказа 3D моделирования памятника или других изделий, позвоните Нам или напишите на электронную почту. Наш менеджер проконсультирует вас по этому вопросу и дадут Вам всю нужную информацию.

 

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