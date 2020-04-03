



Как контролировать вес при сидячей работе - 03.04.2017 16:50

Современная жизнь редко когда обходится без офисной работы. Работа в офисе, к сожалению, часто подразумевает сидячий и малоподвижный образ жизни. Иногда приходится обедать и перекусывать прямо на рабочем месте, что не самым лучшим образом сказывается на весе и фигуре.

Однако, следуя несложным советам, даже на сидячей офисной работе можно успешно контролировать собственный вес и держать фигуру в полном порядке.

Белковая пища должна стать ежедневным спутником. Белки отлично справляются с задачей насытить и обеспечить организм энергией. Рекомендуется съедать в день по порции птицы - курицы либо индейки, или порцию нежирной рыбы.

А вот быстрых углеводов стоит избегать. Речи идет о пицце, белом хлебе, печенье. Клетчатки в таких продуктах достаточно мало, равно как и полезных веществ. Другой тип углеводов будет гораздо полезнее дня организма, и его можно отыскать в бобовых, коричневом рисе. Эти продукты - отличный способ насытить организм и придать энергии. Кроме того, на переваривание таких продуктоворганизм будет расходовать гораздо боьше сил.

В качестве перекусов между приемами пищи полезно использовать кефир, бананы. О чипсах, сухариках либо сладкой выпечке стоит забыть. Эти продукты в первую очередь способствуют набору веса.

Неизменный офисный напиток - кофе - стоит пить умеренными дозами. В день рекомендуется выпивать не больше 2 чашек кофе. Отдавайте предпочтение в течение всего дня чистой воде. Не многие знают, но именно жажду организм часто путает с чувством голода. Так что иногда, если вы захотите перекусить, выпейте лучше стакан воды, вероятно - это именно то, что требует ваш организм.

Для контроля своего питания стоитпопробовать записывать то, что вы едите. Это позволит вносить в рацион определенные коррективы, дополнять его и совершенствовать.

Иногда все же стоит побаловать себя в течение дня булкой либо пирожным. Полностью лишать себя удовольствий не стоит. Однако стоит помнить, что лишние калории сегодня - это больше поезной еды завтра либо небольшое сокращение рациона, что позволит создать баланс.

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