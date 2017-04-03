Буковинские школьники лидируют во всеукраинских олимпиадах- 03.04.2017 16:17
На четвертом этапе Всеукраинских ученических олимпиад буковинские школьники демонстрируют отличные показатели по таким предметам, как математика, иностранные языки, география, химия, биология и физика.
На олимпиаде по математике сразу трое учеников из черновицкого лицея №1 математического и экономического профиля заняли три призовых места.
В общей сложности, по итогам четвертого этапа всеукраинских олимпиад буковинцы смогли завоевать уже 29 призовых места. По четыре - по химии и физике.
Что касается олимпиады по английскому языку, то ІІ место всеукраинской олимпиады завоевал 11-классник из черновицкой гимназии №4 Ростислав Кузенко. Пять призовых мест буковинцы заняли на олимпиаде по румынскому языку. По ивриту у школьников из Черновицкой области - два диплома, три - по французскому языку. Два победителя также есть в олимпиадах по географии, есть также первое место по биологии.
Всеукраиснкие олимпиады продолжаются, потому буковинцам стоит ожидать новых побед.
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