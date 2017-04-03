Голосование по безвизу в ЕП состоится 6 апреля

- 03.04.2017 15:50
Голосование по безвизу в ЕП состоится 6 апреля

6 апреля состоится сессия Европейского парламента, в ходе которой пройдет голосование касаемо предоставления Украине безвизового режима.

Информация об этом содержится в регистрационной карте законопроекта на сайте Европарламента.

Так, на четверг запланировано голосование по поводу проекта законодательной резолюции о внесении Украины в список третьиъх стран, для граждан которых предполагается либерализация визового режима.

Дебаты по украинскому вопросу в Европарламенте состоятся накануне, 5 апреля - в 16:00 по киевскому времени. Вопрос о введении безвизового режима для украинцев числится под номером три.

После процедуры голосования в Европарламенте необходимо утверждение данного решения в Совете Евросоюща. По факту, отмена визового режима для Украины будет возможна уже в начале июня текущего года.

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Ключові слова: ЕП, безвиз для Украины, отмена виз в ЕС

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