Порошенко провел переговоры с Меркель и Олландом по Донбассу- 03.04.2017 13:42
В ходе трехсторонних телефонных переговоров главы Украины, Германии и Франции обсудили нарушение режима тишины на Донбассе Россией и боевиками самопровоглашенных республик. Участники переговоров также подчеркнули, что особо важным является вопрос освобождения всех находящихся в плену на Донбассе и на территории России заложников.
О переговорах между Петром Порошенко, Ангелой Меркель и Франсуа Оллендом сообщают в пресс-службе президента Украины.
Лидеры трех стран осудили длительную агрессию России на востоке Украины, а также продолжение обстрелов со стороны российско-террористических войск. В том числе, стороны осудили также применение тяжелого вооружения в зоне АТО, несмотря на заявленный с 1 апреля режим прекращения огня.
Президенты также подчеркнули, что в направлении имплементации Минских соглашени необходимо продолжать вести деятельность. Президент Украины выразил своим коллегам благодарность за поддержку в вопросах введения безвизового режима для украинцев.
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