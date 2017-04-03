



Наводнение в Колумбии погубило более 250 человек - 03.04.2017 12:53

В Колубии из-за схода селевого потока погибло 254 человека, о чем сообщил президент страны Хуан Мануэль Сантос. Как стало известно, в стране продолжается спасательная операция, в котрой были задействованы полицейские и солдаты.

На настоящий момент среди погибших было опознано 170 человек, в том числе и 44 ребенка. Сантос заявил, что работа не прекратится, пока все погибшие не будут идентифицированы.



При этом, президент Колумбии также отметил, что на восстановление поврежжденного селями города Мокоа было выделено 1,2 миллиарда песо, что примерно составляет 415 тысяч долларов. В департаменте Путумайо в ближайшие 10 дней предполагается хотя бы временно восстановить подачу электроэнергии.

Критики президента заявляют, что местные власти могли бы предпринять более серьезные меры, чтобы предупредить аналогичные бедствия.



Напомним, что в колумбийском городе Мокоа за ночь выпала треть месячной нормы осадков. В результате этого уровень воды в реках на юго-западе страны увелчился, что привело к селям - целые жилые кварталы оказались под потоком земли и камней.

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