



Лучшие продукты для еды в сыром виде - 03.04.2017 11:36

Термическая обработка для некоторых продуктов необходима - ведь, к примеру, мясо не принято есть в сыром виде, да и процесс приготовления позволяет обезопасить свое здоровье от возможного вреда. Однако есть такие продукты, которые предоставляют максимум своей пользы при употреблении исключительно в сыром виде, так как жарка, варка или другой процесс приготовления лишает их большей части пользы.

Среди таких продуктов стоит выделить чеснок. В сыром виде он является наиболее полезным, ведь это - настоящий кладезь витаминов группы В, витамина С и РР. При термической обработке чеснок существенно теряет свою пользу. Так что для максимально полезного эффекта, а не только для вкуса и аромата, чеснок следует добавлять в еду уже после приготовления, то есть, например, в тарелку с борщом при подаче, а не во время варки. Чеснок отлично проявит себя в салатах.

Ценным источником цинка и магния являются томаты. При приготовлении - во время запекания или жарки - томаты теряют до 90% полезных веществ. Так что употребляйте их исключительно в свежем виде.

Для отечественной кухни спаржа все еще является новинкой, однако в некоторых семьях этот продукт пользуется безусловной популярность, причем, далеко не зря. Спаржа богата витаминами А, В, С, К, Е, фолиевой кислотой, которая представляет особую важность для здоровья женщин. Примерно половину витаминов спаржа и спаржевая фасоль теряют при термической обработке.

Брокколи полезна благодаря высокому уровню содержания кальция, витаминов А и С. Примерно на 40% теряется польза, если брокколи запечь в духовке или сварить.

Среди различных овощей по содержанию витамина С сладкий перед находится в числе явных лидеров. Однако если перец просто нагреть, то он может потерять до 40% полезных микроэлементов.

Из всего вышеперечисленного стоит сделать вывод - определенные овощи сохраняют максимум своей пользы в сыром виде. Так что если вы хотите насладиться здоровой пищей, а не есть вкусную пустышку, советуем вам избегать при готовке данных продуктов термической обработки.

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