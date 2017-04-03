



За неделю бродячие собаки покусали 25 буковинцев - 03.04.2017 11:32

За медицинской помощью по причине укусов животными с целью лечебно-профилактичесих мероприятий за неделю на Буковине обратилось 25 человек. Отмечается, что с 24 по 30 марта 2017 года в больницы обратилось 11 жителей Черновцов, из них двое детей. Всего за неделю от укусов животных пострадало 6 детей.

8 людям, из которых 3 являются жителями областного центра, был назначен курс лечебно-профилактической иммуннизации против бешенства, так как эти люди обратились к медикам после укуса бродячих животных.

В случае необходимости дальнейших профилактических мероприятий необходимая информация о покусавших животных была пережана в учреждения ветеринарной медицины области для установления за животными наблюдения в течение 10 дней.

Стоит отметить, что в Черновцах с начала года от укусов животных пострадало около 100 человек. Представители городского совета приняли решение о завешении строительства в МКП "Приют для животных" вольеров для удержания бездомных животных. Также было принято решение о проведении на улицах города мониторинга и направлению бригад по отлову бродячих животных с места их наибольшего скопления с целью регулирования их количества.

Платиновая Буковина, Черновцы

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