Как Россия сможет выступить на Евровидение-2017- 03.04.2017 10:56
Представитель от России может принять участие в международном конкурсе Евровидение-2017, который принимает на этот раз Украина, если РФ примет решение о замене артиста.
Такое заявление озвучил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко. По словам чиновника, России желательно определиться с исполнителем, который не нарушал законодательство Украины. И тогда с его допуском на территорию Украины и участием в песенном конкурсе не будет никаких проблем, как это случилось с Юлией Самойловой.
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Ранее, напомним, глава Европейского вещательного союза направила премьер-министр Украины письмо с требованием принять меры касаемо российской участницы на Евровидение-2017, чтобы обеспечить ей условия для выступления. В ЕВС отмечают, что ранее ни одну страну не ограничивали в участии в конкурсе. Если вопрос не будет решен, Украине может грозить снятие с конкурса в дальнейшем.
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