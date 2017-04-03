Как Россия сможет выступить на Евровидение-2017

- 03.04.2017 10:56
Как Россия сможет выступить на Евровидение-2017

Представитель от России может принять участие в международном конкурсе Евровидение-2017, который принимает на этот раз Украина, если РФ примет решение о замене артиста.

Такое заявление озвучил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко. По словам чиновника, России желательно определиться с исполнителем, который не нарушал законодательство Украины. И тогда с его допуском на территорию Украины и участием в песенном конкурсе не будет никаких проблем, как это случилось с Юлией Самойловой. 

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Кириленко также озвучил комментарий касаемо введения санкций в отношении Украины со стороны Европейского вещательного союза. Данные санкции - риск дисквалификации Украины с Евровидения в последующие годы, связаны с решением Службы безопасности Украины о запрете въезда российской артистки Юлии Самойловой на три года в связи с нарушением украинских законов. Отмечается, что в 2015 году певица выступала в уже оккупированном Крыму, и на полуостров она попала не через территорию Украины, что является нарушением. Кириленко отметил, что отменить данное решение не представляется возможным, и недопустимо, чтобы Украина нарушала собственное законодательство.

Ранее, напомним, глава Европейского вещательного союза направила премьер-министр Украины письмо с требованием принять меры касаемо российской участницы на Евровидение-2017, чтобы обеспечить ей условия для выступления. В ЕВС отмечают, что ранее ни одну страну не ограничивали в участии в конкурсе. Если вопрос не будет решен, Украине может грозить снятие с конкурса в дальнейшем.

 

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