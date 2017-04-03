Гренландские ледники рискуют полностью исчезнуть

- 03.04.2017 10:41
Гренландские ледники рискуют полностью исчезнуть

Американские исследователи из Университета Огайо отмечают, что на побережье Гренландии уже к 2100 году ледники могут полностью исчезнуть. Так называемая точка невозврата, по словам  ученых, уже пройдена.

Сообщается, что переломный момент в процессе таяния гренландских ледников был пройдет еще 20 лет назад.

По итогам недавних исследований отмечается, что в современных условиях восстановление льда в Гренландии невозможно. Однако в течение 20 лет таяние не было заметно, и переломный момент произошел в 1997 году. Ранее предполагалось, что процесс таяния Гренландских льдов происходит гораздо медленнее.

Геолог Ян Ховат из Университета штата Огайо отметил, что ледяные шапки и периферийные ледники рассматриваются как интенсивно уменьшающие колонии льда. В то же время, в ближайшем будущем эти льды рискуют вовсе исчезнуть.

Талая вода захватывалась фирном до 1997 года. Речь идет о ледяной породе, которая является переходнлой формой межль снегом и ледниковым льдом. Ледники росли в результате того, что стекающая вниз вода замерзала. Спустя определенное время талой воды стало больше, фирн стал льдом, а талая вода стала стекать в море.

Согласно утеверждениям специалистов, на ледниковый щит  Гренландии таяние прибрежных ледников скажется не сразу, поскольку большая часть таких ледников отличается большей изоляцией.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: ледник гренландии, гренландский ледниковый щит, таяние ледников

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Буковинские школьники лидируют во всеукраинских олимпиадах На четвертом этапе Всеукраинских ученических олимпиад буковинские школьники демонстрируют отличные показатели
- 03.04.2017 16:17
Голосование по безвизу в ЕП состоится 6 апреля 6 апреля состоится сессия Европейского парламента, в ходе которой пройдет голосование касаемо
- 03.04.2017 15:50
Улицу в Черновцах переименуют в честь Кайндля Общественные слушания по поводу переименования улицы Челюскинцев в Черновцах состоятся 11 апреля. Слушания инициированы городским
- 03.04.2017 14:43
Польша обвиняет российских диспетчеров в катастрофе под Смоленском Польская прокуратура настаивает на виновности российских авиадиспетчеров и третьего лица по результатам расследования Смоленской трагедии.
- 03.04.2017 13:47
Порошенко провел переговоры с Меркель и Олландом по Донбассу В ходе трехсторонних телефонных переговоров главы Украины, Германии и Франции обсудили нарушение режима тишины на Донбассе Россией и боевиками
- 03.04.2017 13:42
Наводнение в Колумбии погубило более 250 человек В Колубии из-за схода селевого потока погибло более 250 человек, о чем сообщил президент страны Хуан Мануэль Сантос. Как стало известно, в стране
- 03.04.2017 12:53
Гонтарева подала заявление об отставке Как стало известно, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подается в отставку, теперь уже окончательно.
- 03.04.2017 12:09
Лучшие продукты для еды в сыром виде Термическая обработка для некоторых продуктов необходима - ведь, к примеру, мясо не принято есть в сыром виде, да и процесс приготовления позволяет
- 03.04.2017 11:36
За неделю бродячие собаки покусали 25 буковинцев За медицинской помощью по причине укусов животными с целью лечебно-профилактичесих мероприятий за неделю на Буковине обратилось 25 человек
- 03.04.2017 11:32
Как Россия сможет выступить на Евровидение-2017 Представитель от России может принять участие в международном конкурсе Евровидение-2017, который принимает на этот раз Украина, если РФ примет
- 03.04.2017 10:56

Всі новини