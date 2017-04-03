



Гренландские ледники рискуют полностью исчезнуть - 03.04.2017 10:41

Американские исследователи из Университета Огайо отмечают, что на побережье Гренландии уже к 2100 году ледники могут полностью исчезнуть. Так называемая точка невозврата, по словам ученых, уже пройдена.

Сообщается, что переломный момент в процессе таяния гренландских ледников был пройдет еще 20 лет назад.

По итогам недавних исследований отмечается, что в современных условиях восстановление льда в Гренландии невозможно. Однако в течение 20 лет таяние не было заметно, и переломный момент произошел в 1997 году. Ранее предполагалось, что процесс таяния Гренландских льдов происходит гораздо медленнее.

Геолог Ян Ховат из Университета штата Огайо отметил, что ледяные шапки и периферийные ледники рассматриваются как интенсивно уменьшающие колонии льда. В то же время, в ближайшем будущем эти льды рискуют вовсе исчезнуть.

Талая вода захватывалась фирном до 1997 года. Речь идет о ледяной породе, которая является переходнлой формой межль снегом и ледниковым льдом. Ледники росли в результате того, что стекающая вниз вода замерзала. Спустя определенное время талой воды стало больше, фирн стал льдом, а талая вода стала стекать в море.

Согласно утеверждениям специалистов, на ледниковый щит Гренландии таяние прибрежных ледников скажется не сразу, поскольку большая часть таких ледников отличается большей изоляцией.

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