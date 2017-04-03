



Сегодня МВФ рассмотрит выделение Украине 1 млрд долларов - 03.04.2017 10:24

3 апреля состоится заседание Совета исполнительных директоров МВФ по поводу выделения Украине транша на 1 миллиард долларов. С таким заявлением выступил постоянный представитель фонда в Украине Жером Ваше.

Напомним, что речь идет о третьем пересмотре программы помощи Украине в рамках механизма расширенного финансирования, а также рассмотрении результатов консультаций 2016 года.

Ранее предполагалось провести данное заседание 20 марта, однако Фонд в последний момент заявил о переносе заседания.

По словам главы украинского правительства Владимира Гройсмана, заседание было перенесено в связи с необходимостью уточнить между сторонами показатели экономического роста в связи с блокадой Донбасса.

Отметим, что новые макроэкономические показатели НБУ уже согласовал и направил в МВФ,о чем сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

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