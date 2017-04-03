Смертельное ДТП на Буковине 2 04 2017- 03.04.2017 09:30
В воскресенье, 2 апреля, на территории Черновицкой области случилось дорожно-транспортное происшествие, исходом которого стали две смерти.
Авария случилась в Новоселицком районе, в селе Драница.
На дороге произошло столкновение мотоцикла марки Дукатти по управлением жителя Подворной (1990 года рождения) с велосипедистом. Стоит отметить, что мотоцикл двигался на огромной скорости. В результате столкновения и мотоциклист, и велосипедист получили черепно-мозговые травмы.
В машине скорой помощи по дороге в центральную районную больницу скончался велосипедист. Что касается водителя мотоцикла, то медикам также не удалось его спасти - он умер уже в реанимации центральной райбольницы.
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