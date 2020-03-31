



В Черновцах появится визовый центр Греции - 31.03.2017 17:22

В Черновцах появится еще один визовый центр, на этот раз - от Греции. Как стало известно, работу Визовый центр Посольства Греции в Черновцах начнет с 3 апреля.

Соответствующую информацию опубликовали на сайте визовых центров Греческой республики в Украине. На сайте отмечено, что визовый центр в Черновцах находится по адресу ул. Головная, 31. Прием документов и выдача паспортов здесь будет осуществляться с понедельника по пятницу, за исключением праздников и выходных, с 8:30 до 15:30.



Официально ни в Черновицком городском совете, ни в ОГУ о греческом визовом центре пока что не сообщается.

Напомним, в Черновцах уже действуют визовые центры Польши и Литвы.

Платиновая Буковина, Черновцы

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