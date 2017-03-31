Пчелины рой прервал бейсбольный матч в США- 31.03.2017 14:53
Матч между командами Корорадо и Сан-Диего, предшествующий сезону Главной лиги бейсбола, был в срочном порядке приостановлен из-за нападения пчел.
Во время матча рой пчел сначала облепил один из микрофонов. Потом пчелы заинтересовались персонами игроков, а именно - Трея Уингертера, Даниэля Кастро и Луиса Торреса, вокруг которых начали кружиться. Также пчелам, судя по всему, понравился арбитр матча
Чтобы обезопасить себя, все игроки и судьи были вынуждены лечь на землю. В таком положении им пришлось провести несколько минут, пока рой не улетел по своим делам.
Комментатор матча признался, что сталкивается с подобным впервые. Игру через определенное время продолжили. Пострадавших в результате атаки пчел нет.
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