Экс-главу ГСЧС в Одесской области арестовали заочно

- 31.03.2017 14:23
Экс-главу ГСЧС в Одесской области арестовали заочно

Печерский районный суд Киева утвержил решение о заочном аресте бывшего начальника ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Владимира Боделана. Таким образом, ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления Национальной полиции Украины было удовлетворено.

Отметим, что Боделан числится в розыске за бездеятельность во время событий в Одессе 2 мая 2014 года.

Как следует из материалов дела, на Куликово поле бывший начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области в 19:30. Примечательно, что он по телефону отдал распоряжение о тушении пожара только в 19:30. При этом, по телефону  Боделан распорядился отправить только одно отделение ДПРЧ-2.

Уголовное производство в отношении Боделана было открыто в 2016 году. Позже стало известно, что экс-глава ГУ ГСЧС в Одесской области сбежал за границу и возвращаться назад категорически отказался.

Напомним, что в Одессе во время массовых столковений 2мая 2014 года в Здании профсоюзов начался пожар. В результате более 200 человек получили ранения различной степени тяжести, еще 48 человек погибло. Следственная комиссия пришла к выводу, что массовые столкновения были спланированы, и проводили их организованно. По факту происшествий было возбуждено более десяти уголовных производств.

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