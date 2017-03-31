Экс-главу ГСЧС в Одесской области арестовали заочно- 31.03.2017 14:23
Печерский районный суд Киева утвержил решение о заочном аресте бывшего начальника ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Владимира Боделана. Таким образом, ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления Национальной полиции Украины было удовлетворено.
Отметим, что Боделан числится в розыске за бездеятельность во время событий в Одессе 2 мая 2014 года.
Как следует из материалов дела, на Куликово поле бывший начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области в 19:30. Примечательно, что он по телефону отдал распоряжение о тушении пожара только в 19:30. При этом, по телефону Боделан распорядился отправить только одно отделение ДПРЧ-2.
Уголовное производство в отношении Боделана было открыто в 2016 году. Позже стало известно, что экс-глава ГУ ГСЧС в Одесской области сбежал за границу и возвращаться назад категорически отказался.
Напомним, что в Одессе во время массовых столковений 2мая 2014 года в Здании профсоюзов начался пожар. В результате более 200 человек получили ранения различной степени тяжести, еще 48 человек погибло. Следственная комиссия пришла к выводу, что массовые столкновения были спланированы, и проводили их организованно. По факту происшествий было возбуждено более десяти уголовных производств.
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