Для бойцов АТО повышают доплаты с 1 04 2017- 31.03.2017 13:45
Дополонительные выплаты для бойцов линии непосредственного столкновения в зоне АТО будут увеличены на 1500 гривен.
О данном решении президент Украины Петр Порошенко заявил Национальной университете обороны Украины имени Черняховского во время выступления перед выпускниками.
Даное решение, по словам президента, было принято по итогам консультаций с главой Минобороны Степаном Полтораком и главой Генштаба Виктором Муженко.
Изменения вступают в силу уже с завтрашнего дня, 1 апреля. Так, за выполннение заданий в зоне антитеррористической операции этого дня увеличивается размер дополнительного денежного вознаграждения. Сумма доплаты для бойцов, которые выполняют военные задания на передовой линии зоны АТО, возрастет на 1500 гривен. То есть, в целом, сумма доплаты к основному финансовому обеспечению, будет составлять 7500 гривегн.
На 1100 гривен возрастет сумма доплаты для бойцов АТО второй линии обороны. Для этих военнослужащих размер доплаты к обязательной сумме с 1 апреля будет составлять 3500 гривен.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 31.03.2017 17:22
- 31.03.2017 16:47
- 31.03.2017 15:32
- 31.03.2017 14:53
- 31.03.2017 14:23
- 31.03.2017 12:36
- 31.03.2017 12:03
- 31.03.2017 11:43
- 31.03.2017 11:39
- 31.03.2017 11:15