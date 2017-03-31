



Для бойцов АТО повышают доплаты с 1 04 2017 - 31.03.2017 13:45

Дополонительные выплаты для бойцов линии непосредственного столкновения в зоне АТО будут увеличены на 1500 гривен.

О данном решении президент Украины Петр Порошенко заявил Национальной университете обороны Украины имени Черняховского во время выступления перед выпускниками.

Даное решение, по словам президента, было принято по итогам консультаций с главой Минобороны Степаном Полтораком и главой Генштаба Виктором Муженко.



Изменения вступают в силу уже с завтрашнего дня, 1 апреля. Так, за выполннение заданий в зоне антитеррористической операции этого дня увеличивается размер дополнительного денежного вознаграждения. Сумма доплаты для бойцов, которые выполняют военные задания на передовой линии зоны АТО, возрастет на 1500 гривен. То есть, в целом, сумма доплаты к основному финансовому обеспечению, будет составлять 7500 гривегн.

На 1100 гривен возрастет сумма доплаты для бойцов АТО второй линии обороны. Для этих военнослужащих размер доплаты к обязательной сумме с 1 апреля будет составлять 3500 гривен.

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