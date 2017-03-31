Национальный оркестр народных инструментов откроет Евровидение-2017

- 31.03.2017 12:36
Национальный оркестр народных инструментов откроет Евровидение-2017

С каждым появляется все больше новостей касаемо предстоящего конкурса Евровидение-2017. В столице на церемонии открытия выступит Национальный оркестр народных инструментов Украины. Артисты исполнят поппури композиций участников конкурса прошлых лет.

Напомним, официальная церемония открытия состоится в столице Украины в центре "Парковый" 7 мая. Театральный режиссер Сергей Проскурня будет постановщиком шоу открытия.

Национальный оркестр народных инструментов в Украине, который возглавляет дирижер Виктор Гуцало, является одним из главных в стране оркестров. Музыканты дают концерты по всему миру и завоевывают награды. К слову, недавно артисты приняли участие в международном конкурсе "Битва оркестров", одержав победу в битве против Национального академического народного оркестра имени Жиновича из Беларуси.

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Стоит отметить, что фан-зона Евровидения на Софиевской площади в столице заработает с 30 апреля. Территория фан-зоны охватит 4 гектара. Сейчас для работы фан-зоны активно составляется программа мероприятий. Кроме того, еще одна лоокация для фанатов Евровидения-2017 будет открыта на Крещатике в Еврогородке. Работать она будет в перид с 4 по 14 мая.

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Ключові слова: Евровидение 2017, фан зона евровидения 2017, открытие евровидения 2017

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