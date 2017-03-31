



Электронный билеты введут в трех украинских городах - 31.03.2017 12:03

Пилотный проект по внедрению в Украине электронного билета на проезд стартует в ближайшее время в трех украинских городах, как сообщил глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Сейчас, по словам Омеляна, проводится активная работа по внедрению в Украине ведущих европейских норм. Это позволит сделать нововведения привычными для людей, создать оптимальные условия для народа, для представителей бизнеса и так далее. Первыми городами, где буджет введен электронный билет, станут Киев, Львов и Днепр. В дальнейшем реализация проекта распространится и на в территорию Украины.

Так, для многих стран в мире проезд по электронным билетам - вполне привычное явление, которое, к тому же, и очень удобно.

напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении в Украине элеткронных билетов для проезда в общественном транспорте. Старт реализации проекта планируют на май 2017 года.

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