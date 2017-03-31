В ратуше и приемное мэра Черновцов установят камеры- 31.03.2017 11:43
Камеры видеонаблюдения в помещениях городского совета Черновцов планируют установить в коридорах и приемной мэра Алексея Каспрука.
Как стало известно, данное решение поддержали депутаты Черновицкого городского совета на очередной сесии.
Автором данного предложения выступил Ростислав Билык, депутат от "Рідного міста". Данное решение решение, как отметил Билык, является протокольным, и необходимо для того, чтобы избежаьт любых фактов "рукоприкладства и разбирательств". Материал с видеокамер, который будет доступен в режиме он-лайн, позволит наглядно показать, если в городском совете будут иметь место различного рода нарушения.
28 депутатов городского совета поддержали решение Билыка об установке камер в горсовете.
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