



В космос повторно отправили одну и ту же ракету - 31.03.2017 11:39

Впервые в истории космическую ракету удалось использовать для космических запуском во второй раз. Своим достижением делится компания SpaceX.

Отметим, что ракета SpaceX уже однажды прошла запуск, что произошло в апреле 2016 года. С ее помощью на орбиту был выведен космический корабль Dragon, пеервозивший груз для экипажа МКС. После этого ракета успешно осуществила приземление в Атлантическом океане на специально созданной для тих целей платформе. 31 марта, в пятницу, ракета совершила уже второй старт с мыса Канаверал, чтобы по заказу компании из Люксембурга вывестит на орбиту спутник SES-10.

После запуска ракета вновь возвратилась на Землю, успешно приземлившись на платформу.

Иными словами, компании SpaceX удалось разработать и успешно воплотить в жизнь технологию многоразовых ракетных запусков. По данной технологии отработанная ступень носителя получила четыре раскладывающихся посадочных опоры, которые позволяют ступени возвращаться на Землю. Система двигателей и парашютов позволяет осуществлять спуск и посадку ракеты. Специальная платформа, расположенная в Атлантическом океане, используется как посадочная площадка для ракеты.

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