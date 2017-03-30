На границе задержали молдована с документами брата-близнеца- 31.03.2017 09:43
Черновицкие пограничники задержали гражданина Молдовы, который намеревался пересечь границу с помощью чужих документов.
Отмечается, что мужчина хотел попасть на территорию Румынии.
Происшествие имело место в четверг, 30 марта. В пункте пропуска "Порубное" иностранец предоставил для паспортного контроля принадлежащие другому человеку документы, а именно - паспорт своего брата-близнеца.
Как отмечают в пресс-службе Черновицкого погранотряда, на нарушителя составили административный протокол.
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