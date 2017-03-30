



Среди высших чиновников провели 20 проверок по е-декларациям - 31.03.2017 09:16

К субъектам декларирования - от президента до обычного министра - Национальное агентство по предотвращению коррупции прмименило более 20 проверок.

Так, на настоящий момент уже проверено порядка трех тысяч электронных деклараций украинских чиновников. Таклой информацией поделился заместитель главы антикоррупционного агентства Руслан Радецкий. В числе этих проверок 24 касались чиновников от президента до министра.

В общей сложноси в рамках первого этапа электронного декларирования было подано примерно 103 тысячи е-деклараций

Отметим, глава украинского правительства Владимир Гройсман на текущей неделе обралися ко всем членам НАПК в связи с неадекватной работой системы электронного декларирования и посоветовал уйти в отставку.

В то же время, глава антикоррупционного ведомтсва Наталья Корчак заявила, что критика Гройсмана не принудит ее уйти с занимаемого поста.

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