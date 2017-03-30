



Пробное ЗНО 2017 состоится 1 и 8 апреля - 30.03.2017 17:18

Процедура пробного тестирования в Украине стартует уже через пару дней. Пробное ЗНО 2017 по украинскому языку и литературе можно будет сдать в будущую субботу, 1 апреля.

В сообщении Украинского центра оценивания качества образования отмечается, что тестирование стартует в 11:00. В промежутке между 10:15 и 10:50 зарегистрировавшиеся для участия в процедуре могут попасть в пункты тестирования. Допуск, как и в прежние годы, осуществляется по приглашению и документу, удостоверяющему личность, к примеру, паспорту.

В регистрационной карточке, которая также является приглашением, указан ближайший пункт тестирования. Такая карточка есть в личном кабинете у каждого, что зарегистрировался на сайте регионального центра для участия в пробном ЗНО.

Уже через неделю, 8 апреля, состоится пробное тестирование по всем остальным предметам.

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