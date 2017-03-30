Укрзализныця готовит дополнительные поезда к майским праздникам

- 30.03.2017 17:00
Укрзализныця готовит дополнительные поезда к майским праздникам

Укрзализныця заранее готовится к майским праздника 2017 года. Уже сейчас стало известно, что по случаю выходных в мае будет назначено дополнительные рейсы для двух графиковых поездов, а также четыре дополнительные поезда.

С 26 апреля по 10 мая 2017 года будут курсировать следующие дополнительные поезда:

№191/192 сообщением Киев - Львов, с отправлением из обоих городов 28, 29 апреля, 2, 8, 9 мая;

№197/198 сообщением Киев - Ковель, с отправлением из обоих городов 28, 29 апреля, 2, 8, 9 мая;

№ 270/269 сообщением Одесса - Харьков, из Одессы поезд будет отправляться 27 апреля, 2, 4, 9 мая, 26, 28 апреля, 3, 5, 10 мая - отправление из Харькова;

№235 сообщением Харьков - Ужгород, с отправлением из Харькова 28 апреля, 2, 5, 9 мая, и из Ужгорода он будет выезжать 26, 30 апреля, 3, 7, 10 мая.

Для ряда поездов некоторых направлений будут назначены дополнительные рейсы. В частности, для поезда № 63/64 сообщением Днепр - Кривой Рог - Одесса были назначены выезды с 26 апреля по 10 мая по четным дням из Днепра и по нечетным - из Одессы. Поезд № 92 сообщением Константиновка - Одесса получил дополнительный рейс 27 апреля с выездом из Константиновки, а из Одессы поезд дополнительно отправится 26 и 28 мая. 

Платиновая Буковина

Ключові слова: майские праздники 2017, дополнительные поезда укрзализныци, дополнительные поезда на майские праздники 2017

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

На границе задержали молдована с документами брата-близнеца Черновицкие пограничники задержали гражданина Молдовы, который намеревался пересечь границу с помощью
- 31.03.2017 09:43
Среди высших чиновников провели 20 проверок по е-декларациям К субъектам декларирования - от президента до обычного министра - Национальное агентство по предотвращению
- 31.03.2017 09:16
Пробное ЗНО 2017 состоится 1 и 8 апреля Процедура пробного тестирования в Украине стартует уже через пару дней. Пробное ЗНО 2017 по украинскому языку и литературе можно будет сдать в будущую субботу
- 30.03.2017 17:18
В ОАЭ построят первый в мире летающий небоскреб В США возьмутся за революционный проект - строительство первоо в мире летающего небоскреба. Согласно
- 30.03.2017 16:36
Количество беженцев из Сирии превысило 5 млн За все время военного конфликта в Сирии внутренне перемещенными лицами стали более 6,3 миллионов человек. Об этом сообщают представители
- 30.03.2017 15:58
Украина на 84-м месте в рейтинге человеческого развития Сегодня координатор системы ООН в Украине, постояный представитель программы развития ООН и координатор по гуманитарным вопросам Нил Уокер
- 30.03.2017 14:50
В Черновцах проходит кулинарный фест FoodLandBukovina-2017 В Черновцах в ТРЦ Бояновка проходит трехдневный международный фестиваль FoodLandBukovina-2017, в котором принимают участие талантливейшие
- 30.03.2017 14:12
Испанский мальчик подал в суд на мать из-за игр в телефоне Из-за нежелания учить уроки испанский школьник нашел оригинальный выход - мальчик подал на собственную мать в суд. Об удивительном случае рассказывает
- 30.03.2017 13:43
Активисты в Париже протестуют уже три дня В столице Франции уже третий день подряд не утихают массовые демонстрации и акции протеста. Митингующие бросают
- 30.03.2017 12:37
Подписан контракт для голосования на Евровидение-2017 28 марта Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) заключила с шведской компанией Maximinimum
- 30.03.2017 12:22

Всі новини