



Укрзализныця готовит дополнительные поезда к майским праздникам - 30.03.2017 17:00

Укрзализныця заранее готовится к майским праздника 2017 года. Уже сейчас стало известно, что по случаю выходных в мае будет назначено дополнительные рейсы для двух графиковых поездов, а также четыре дополнительные поезда.

С 26 апреля по 10 мая 2017 года будут курсировать следующие дополнительные поезда:

№191/192 сообщением Киев - Львов, с отправлением из обоих городов 28, 29 апреля, 2, 8, 9 мая;

№197/198 сообщением Киев - Ковель, с отправлением из обоих городов 28, 29 апреля, 2, 8, 9 мая;

№ 270/269 сообщением Одесса - Харьков, из Одессы поезд будет отправляться 27 апреля, 2, 4, 9 мая, 26, 28 апреля, 3, 5, 10 мая - отправление из Харькова;

№235 сообщением Харьков - Ужгород, с отправлением из Харькова 28 апреля, 2, 5, 9 мая, и из Ужгорода он будет выезжать 26, 30 апреля, 3, 7, 10 мая.

Для ряда поездов некоторых направлений будут назначены дополнительные рейсы. В частности, для поезда № 63/64 сообщением Днепр - Кривой Рог - Одесса были назначены выезды с 26 апреля по 10 мая по четным дням из Днепра и по нечетным - из Одессы. Поезд № 92 сообщением Константиновка - Одесса получил дополнительный рейс 27 апреля с выездом из Константиновки, а из Одессы поезд дополнительно отправится 26 и 28 мая.

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