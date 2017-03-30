



В ОАЭ построят первый в мире летающий небоскреб - 30.03.2017 16:36

В США возьмутся за революционный проект - строительство первоо в мире летающего небоскреба. Согласно проекту, который был разработан архитектурной фирмой Cloud Architecture Office, небоскреб планируется присоединить к астероиду.

Уникальное здание называется "Башня Аналемма". Предполагается, что по конструкции здание будет прикреплено к находящемуся на орбите Земли астероиду с помощью воздушных кабелей, и сам небоскреб будет будто свисать с неба. Ввиду особенностей конструкции здание будет перемещаться по всему миру, возвращаясь на место закрепления каждые 24 часа.

Предполагается, что проект настолько необычного небоскреба будет реализован в Объединенных Арабских Эмиратах, на территории Дубая.

В США также замахнулись на рекордное строительство - а Нью-Йорке планируют возвести The Big Bend, самый высокий в мире небоскреб. Здание будет располагаться неподалеку от Центрального парка, на 57-й Западной улице. Здание, проект которого разработала архитектурная студия Оііо, будет выглядеть как две башни, соединенные сверху аркой. Предполагается, что внутри небоскреба будет действовать особый лифт, работа которого будет предусматривать как вертикальное, так и горизонтальное движение, а также своего рода петли.

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