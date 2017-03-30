



Количество беженцев из Сирии превысило 5 млн - 30.03.2017 15:58

За все время военного конфликта в Сирии внутренне перемещенными лицами стали более 6,3 миллионов человек. Об этом сообщают представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

В УВКБ ООН общаются к международной общественности с призывом объединить усилия, чтобы обеспечить убежище почти половине миллиона сирийских беженцев. Статистика свидетельствует о том, что от войны в Сирии в течение шести лет в другие страны сбежало более 5 миллионов женщин, мужчин и детей.

Так, только за три месяца 2017 года в качестве беженцев было зарегистрировано свыше 250 тысяч сирийских граждан. На территории Турции пребывает больше всего беженцев из Сирии - их количество достигает трех миллионов человек. В Ливане пребывает больше одного миллиона беженцев. В Иордании нашли убежище порядка 650 тысяч сирийцев. В различных старнах по всей Европе также есть сирийцы, однако статусом беженцев обладают далеко не все из них.

Напомним, конфликт в Сирии начался а марте 2011 года. Все начиналось с протестов сирийцев, направленных на недовольство деятельностью властей, возглавляемых президентом страны Башаром Асадом. Конфликты вылились в военное противостояние между правительственными войсками и организованными группами повстанцев.

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