В Черновцах проходит кулинарный фест FoodLandBukovina-2017- 30.03.2017 14:12
В Черновцах в ТРЦ Бояновка проходит трехдневный международный фестиваль FoodLandBukovina-2017, в котором принимают участие талантливейшие повара и кондитеры из разных стран - Украины, Хорватии, Исландии, Италии, Германии, Румынии, Турции и других стран. Участники не только демонстрируют своим умения и таланты, но и делают все это с вдохновением.
В состав судейской коллегии вошли судьи-комиссары, и возглавляет их член национальной команды Исландии по кулинарии, чемпион мира по кулинарному искусству Мария Шрамко. Организаторами фестиваля FoodLandBukovina-2017 является Буковинская гильдия кулинаров (общественный союз) и департамент экономики Черновицкого городского совета.
Мария Шрамко пожелала всем участникам фестиваля всего самого наилучшего, а также легких взлетов в работе, ведь все они - уже победители, поскольку принимают участие в таком конкурсе.
Заместитель руководителя Буковинской гильдии кулинаров Кирилл Долиняк отметил, что мероприятие охватывает базовые задания высокой кухни. По его словам, пища является таким же элементом культуры народа, как песни и традиционные наряды. Это также язык, который поможет рассказать больше о народе, о жителях страны и их менталитете. Нынешний фестиваль уже проходит во второй раз, и в этом году участники проявляют большую активность.
29, 30 и 31 марта ведущие повары из разных стран мира будут проводить бесплатные мастер-классы в рамках кулинарного фестиваля. Все желающие могут также посетить выставку кондитерских изделий, художественных работ из теста, марципана, мастики, карвинга, а также образцов ритуальной обрядовой выпечки (караваи, калачи и торты). Все это и многое другое представляет фестиваль FoodLandBukovina-2017.
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