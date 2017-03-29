В Черновцах проходит кулинарный фест FoodLandBukovina-2017

- 30.03.2017 14:12
В Черновцах проходит кулинарный фест FoodLandBukovina-2017

В Черновцах в ТРЦ Бояновка проходит трехдневный международный фестиваль FoodLandBukovina-2017, в котором принимают участие талантливейшие повара и кондитеры из разных стран - Украины, Хорватии, Исландии, Италии, Германии, Румынии, Турции и других стран. Участники не только демонстрируют своим умения и таланты, но и делают все это с вдохновением.

В состав судейской коллегии вошли судьи-комиссары, и возглавляет их член национальной команды Исландии по кулинарии, чемпион мира по кулинарному искусству Мария Шрамко. Организаторами фестиваля FoodLandBukovina-2017 является Буковинская гильдия кулинаров (общественный союз) и департамент экономики Черновицкого городского совета.

Мария Шрамко пожелала всем участникам фестиваля всего самого наилучшего, а также легких взлетов в работе, ведь все они - уже победители, поскольку принимают участие в таком конкурсе.

Заместитель руководителя Буковинской гильдии кулинаров Кирилл Долиняк отметил, что мероприятие охватывает базовые задания высокой кухни. По его словам, пища является таким же элементом культуры народа, как песни и традиционные наряды. Это также язык, который поможет рассказать больше о народе, о жителях страны и их менталитете. Нынешний фестиваль уже проходит во второй раз, и в этом году участники проявляют большую активность.

29, 30 и 31 марта ведущие повары из разных стран мира будут проводить бесплатные мастер-классы в рамках кулинарного фестиваля. Все желающие могут также посетить выставку кондитерских изделий, художественных работ из теста, марципана, мастики, карвинга, а также образцов ритуальной обрядовой выпечки (караваи, калачи и торты). Все это и многое другое представляет фестиваль FoodLandBukovina-2017.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: FoodLandBukovina-2017, черновцы кулинарные фестивали

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Испанский мальчик подал в суд на мать из-за игр в телефоне Из-за нежелания учить уроки испанский школьник нашел оригинальный выход - мальчик подал на собственную мать в суд. Об удивительном случае рассказывает
- 30.03.2017 13:43
Активисты в Париже протестуют уже три дня В столице Франции уже третий день подряд не утихают массовые демонстрации и акции протеста. Митингующие бросают
- 30.03.2017 12:37
Подписан контракт для голосования на Евровидение-2017 28 марта Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) заключила с шведской компанией Maximinimum
- 30.03.2017 12:22
Показатели современного климата шокируют ученых Недавно был представлен отчет Всемирной метеорологической организации о состоянии глобального климата в 2016 году - с рекордными показателями
- 30.03.2017 11:47
Как правильно употреблять соки фреш По сравнению с пакетированными соками фреши гораздо вкуснее и полезнее. Однако стоит помнить, что при выжимании сока фрукты теряют
- 30.03.2017 11:22
На разминирование Донбасса уйдет не меньше 10 лет - Тука Как отметил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука
- 30.03.2017 10:41
Из-за теракта в Луцке дипучреждения в Украине просят усилить охрану Дипломатические представительства в Украине попросили усилить охрану зданий в стране после инцидента с обстрелом консульства Польши в Луцке
- 30.03.2017 10:25
Черновицкие патрульные станут строже к пешеходам В Черновцах патрульная полиция начинает проводить внеплановые отработки, направленные на улучшение безопасности дорожного движения и снижение уровня аварийности на дорогах.
- 30.03.2017 09:47
Проезд в Черновцах подорожает не для всех маршруток Проезд в черновицком транспорте дорожает с 1 апреля. проезд в маршрутке обойдется в 4 гривны, и 2 гривны будет стоить проезд в троллейбусе.
- 29.03.2017 17:09
Ситуация на Донбассе продолжает обостряться - Тымчук Ситуация на оккупированные территориях Донбасса продолжает обостряться. Как стало известно, боевики начали активно обстреливать
- 29.03.2017 16:54

Всі новини