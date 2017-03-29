



Испанский мальчик подал в суд на мать из-за игр в телефоне - 30.03.2017 13:43

Из-за нежелания учить уроки испанский школьник нашел оригинальный выход - мальчик подал на собственную мать в суд. Об удивительном случае рассказывает судья Луис Мигель Колумна, которому пришлось разбирать данный спор.

Отмечается, что Мария Ангустиас, мама 15-летнего школьника из города Эхидо, что в Альмерии, отобрала у ребенка смартфон, чтобы он приступил к выполнению уроков вместо игр. Мальчик с боем пытался отстоять телефон, однако мать отобрала его силой. Даные действия подросток воспринял с обидой и отправился в ближайшее отделение полиции, где он подал заявление о плохом обращении.



Дело продвинулось на основании бытовых злоупотреблений, применяемых в отношении несовершеннолетнего лица. Стоит отметить, что мальчик также потребовал компенсации причиненного ущерба, а также заключения родной матери в тюрьму сроком на девять месяцев.

Несмотря на резонанс, вызванный данныем делом в Испании и за ее пределами, судья недолго раздумывал и вынес решение. По его словам, действия матери полностью соответствют правам и обязанностям родителей. Колумна призвал людей посмотреть на ситуацию с другого ракурса. Если бы ребенку было позволено играть вместо выполнения уроков, ей бы действительно пришлось нести за это ответственность, так как в гражданском кодексе имеется положение, согласно которому родители обязаны обеспечивать своим детям образование.

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